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Надежда на свободу и волю: Мика Ньютон представила песню о событиях в Украине

11 мая 2022, 14:14
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Міка Ньютон
Источник: Getty Images

Украинская певица Мика Ньютон впервые за несколько лет представила новую песню. Композицию Вільні артистка посвятила событиям в Украине.

— В видео Вільні я хотела показать надежду на свободу и волю нашей страны, красоту Украины! Кадры из жизни Украины: какой она была до 24 февраля 2022, что сделали россияне сейчас, и показать наши мечты и веру, что мы боремся за свободное и мирное будущее страны! Эта работа Вільні – это надежда людей на свободу и свет! – прокомментировала артистка.

Отметим, что оригинальную версию песни Вільні написал Джон Ледженд. Впервые она зазвучала на церемонии музыкальной премии Грэмми. Джон исполнил песню на английском языке, тогда как Мика спела куплет на украинском языке.

– Для меня была большая честь спеть песню на Грэмми. Энергия на сцене была невероятная, и я очень благодарна Джону и продюсерам, что они привлекли внимание к Украине. Вся Арена аплодировала нам стоя несколько минут. Чувствовалась большая поддержка! – сказала певица.

Напомним, что в 2011 году певица представляла Украину на международном песенном конкурсе Евровидение. С песней Angel она заняла четвертое место в финале.

После конкурса Мика переехала в Соединенные Штаты Америки, а сейчас звезда живет в центре Лос-Анджелеса.

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Міка Ньютон, прем’єра
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