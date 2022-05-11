Українська співачка Міка Ньютон вперше за кілька років презентувала нову пісню. Композицію Вільні артистка присвятила подіям в Україні.

– У відео Вільні я хотіла показати надію на свободу та волю нашої країни, красу України! Кадри з життя України: яким воно було до 24 лютого 2022, що зробили росіяни зараз, і показати наші мрії та віру, що ми боремося за вільне та мирне майбутнє країни! Ця робота Вільні — це надія людей на волю та світло! – прокоментувала артистка.

Зазначимо, що оригінальну версію пісні Вільні написав Джон Ледженд. Вперше вона зазвучала на церемонії музичної премії Греммі. Джон виконав пісню англійською мовою, тоді як Міка заспівала куплет українською мовою.

– Для мене була велика честь заспівати пісню на Греммі. Енергія на сцені була неймовірна, і я дуже вдячна Джону і продюсерам, що вони привернули увагу до України. Вся Арена аплодувала нам стоячи кілька хвилин. Відчувалась велика підтримка! – сказала співачка.

Нагадаємо, що у 2011 році співачка представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. З піснею Angel вона посіла четверте місце у фіналі.

Після конкурсу Міка переїхала до Сполучених Штатів Америки, а зараз зірка живе в центрі Лос-Анджелеса.