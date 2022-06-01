Во время театрального выступления российской актрисы Лии Ахеджаковой, которая поддерживает Украину с начала войны, распылили перцовый баллончик.

На личной странице в Instagram актриса сообщила, что это произошло во время спектакля Игра в Джин в московском театре Современник.

Сейчас они выясняют, есть ли пострадавшие среди зрителей, которые находились в этот момент в зале, и сотрудников театра. Информация об инциденте появилась и на странице Лии Ахеджаковой в Instagram, хотя раньше она утверждала, что не сидит в социальных сетях.

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– Какой-то неадекват это сделал. Не знаю, чем я ему помешала. А может быть, даже из-за моей позиции по поводу войны с Украиной, к президенту России Владимиру Путину, к правительству, к власти в общем, не знаю. В любом случае, жду от правоохранительных органов здоровой реакции на произошедшее и принятия реальных мер для того, чтобы наказать этого человека, — говорится в сообщении.

Отметим, что с начала войны в Украине Лия Ахеджакова выразила четкую антивоенную позицию и осудила действия президента РФ Путина.

В эфире телеканала ICTV Ахеджакова расплакалась, а Россию назвала империей лжи. Кроме этого, актриса пожертвовала $10 тыс. на нужды украинской армии.