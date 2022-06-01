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На виставі Лії Ахеджакової, яка підтримує Україну, розпорошили перцевий балончик

1 Червня 2022, 18:11
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Лія Ахеджакова

Під час театрального виступу російської актори Лії Ахеджакової, яка підтримує Україну з початку війни, розпорошили перцевий балончик.

За даними росЗмі, це сталося під час спектаклю Гра в Джин у московському театрі Современник. На місце події викликали співробітників правоохоронних органів.

Зараз вони з’ясовують, чи є постраждалі серед глядачів і співробітників театру, які перебували в цей момент в залі. Інформація про інцидент з’явилася й на сторінці Лії Ахеджакової в Instagram, хоча раніше вона стверджувала, що не сидить у соціальних мережах.

Зараз дивляться

– Якийсь неадекват це зробив. Не знаю, чим там я йому завадила. А може бути навіть і через мою позицію щодо війни з Україною, до президента Росії Володимира Путіна, до уряду, до влади загалом, не знаю. У будь-якому разі, чекаю від правоохоронних органів здорової реакції на те, що сталося, і прийняття реальних заходів для того, щоб покарати цю людину, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що з початку війни в Україні Лія Ахеджакова висловила свою чітку антивоєнну позицію і засудила дії президента РФ Путіна.

В ефірі телеканалу ICTV Ахеджакова розплакалась, а Росію назвала імперією брехні. Крім цього, акторка пожертвувала $10 тис. на потреби української армії.

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