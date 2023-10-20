Певица Кристина Соловий и солист группы Жадан и Собаки Сергей Жадан вновь подогрели интерес к своей личной жизни. Артисты презентовали совместную работу — песню Серце и клип к ней.

Видеоработу снимали во Львове, основной локацией стала церковь Святого Андрея Первозванного.

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Сама композиция — манифест любви к миру, которая прорастает из честности и понимания его недостатков и изъянов. Это история любви двух людей, за которой скрываются преданность и смелость.

В видео Кристина появляется в церкви Св. Андрея Первозванного, в то время как Сергей следует к ней по улицам Львова. В конце ролика они встречаются. На этот раз никаких поцелуев и объятий не было, артисты лишь в конце подержались за руки.

Поклонники оценили их совместную работу, отметив красоту песни и клипа.

Как же это красиво! Как же это талантливо! Безупречно! Слова задевают душу и откликаются! Музыкантам, сценаристу, режиссеру, актерам, всем, кто прикоснулся к съемке — неземная благодарность.

Талантливый текст! Великолепное исполнение! Долгожданный дуэт! А клип — это отдельное искусство! Спасибо за прекрасный Львов в кадре!

Идеальная песня для осени. Под дождь. Такая красивая, спокойная и стильная песня!

В восторге! Очень нежно, красиво и с любовью сделано. Работы ваши все лучше с каждым разом. Пусть так и будет в дальнейшем.

Прокайфовала всю песню. Клип прекрасный и композиция. Очень удачное сочетание нежного и драйвового. Надеюсь, дальше будет, — пишут пользователи сети.

Это первая совместная песня Кристины с группой Жадан и Собаки. Однако, ранее Соловий представила клип, в котором снялся Сергей. В видео они даже поцеловались, однако слухи об их романе стали ходить еще до того.

У них были совместные концерты, но конкретных ответов на вопросы о личной жизни артисты не дают.