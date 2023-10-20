Співачка Христина Соловій і соліст гурту Жадан і Собаки Сергій Жадан знову підігріли інтерес до свого особистого життя. Артисти презентували спільну роботу – пісню Серце та кліп до неї.

Відеороботу знімали у Львові, основною локацією стала церква Святого Андрія Первозванного.

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Сама композиція – маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків і вад. Це історія кохання двох людей, за яким ховаються відданість і сміливість.

У відео Христина з’являється в церкві Св. Андрія Первозванного, тоді як Сергій прямує до неї вулицями Львова. Наприкінці ролика вони зустрічаються. Цього разу жодних поцілунків та обіймів не було, артисти лише наприкінці потрималися за руки.

Шанувальники оцінили їхню спільну роботу, відзначивши красу пісні та кліпу.

Як же це красиво! Як же це талановито! Бездоганно! Слова зачіпають душу і відгукуються! Музикантам, сценаристу, режисерові, акторам, усім, хто доторкнувся до зйомки, неземна подяка.

Талановитий текст! Чудове виконання! Довгоочікуваний дует! А кліп – це окреме мистецтво! Дякую за прекрасний Львів у кадрі!

Ідеальна пісня для осені. Під дощ. Така гарна, спокійна і стильна пісня!

У захваті! Дуже ніжно, красиво і з любов’ю зроблено. Роботи ваші все кращі з кожним разом. Нехай так і буде надалі.

Прокайфувала всю пісню. Кліп прекрасний і композиція. Дуже вдале поєднання ніжного і драйвового. Сподіваюся, далі буде, – пишуть користувачі мережі.

Це перша спільна пісня Христини з гуртом Жадан і Собаки. Однак раніше Соловій презентувала кліп, у якому знявся Сергій. У відео вони навіть поцілувалися, проте чутки про їхній роман стали ходити ще до того.

У них були спільні концерти, але конкретних відповідей на питання про особисте життя артисти не дають.