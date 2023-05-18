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Отвечаю всем! Христина Соловий призналась, что у нее с Жаданом

18 мая 2023, 16:37
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Христина Соловій і Сергій Жадан

Украинская певица Христина Соловий публично прокомментировала слухи о романе с писателем, поэтом и волонтером Сергеем Жаданом.

Во время эфира на радио Львівська хвиля ведущий прямо спросил у певицы, что у нее с Жаданом.

Соловий выдержала паузу и в итоге резко ответила, что тему личной жизни комментировать не хочет.

— Отвечаю вам и всем, кто интересуется. Очень мне приятно, что есть внимание не только к моему творчеству, но и к личной жизни. Но я буду очень благодарна, если вы оставите ее для меня. Я никогда не говорила о своей личной жизни и не собираюсь. С Жаданом у нас будет выступление. Это концерт, посвященный выходу его книги Птах. И там соберутся очень уважаемые люди, — отметила Христина Соловий.

Что известно о романе Христины Соловий и Сергея Жадана

Слухи о романе Соловий и Жадана появились в начале мая, когда пару поймали за романтической прогулкой в парке. Впоследствии стало известно, что в апреле Жадан подал на развод с женой после 14 лет брака.

Масла в огонь подлил жаркий поцелуй Христины Соловий и Сергея Жадана в новом клипе певицы Юність. Тогда бурные обсуждения подняли клип на 13-ю позицию трендов украинского YouTube за сутки.

Блогер Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники утверждает, что роман Соловий и Жадана длится больше года, а познакомил их Святослав Вакарчук. Жадан якобы не планировал разводиться, но пошел на такой шаг, когда об отношениях с Христиной узнала жена.

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Сергей Жадан Христина Соловий
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