Украинская певица Христина Соловий публично прокомментировала слухи о романе с писателем, поэтом и волонтером Сергеем Жаданом.
Во время эфира на радио Львівська хвиля ведущий прямо спросил у певицы, что у нее с Жаданом.
Соловий выдержала паузу и в итоге резко ответила, что тему личной жизни комментировать не хочет.
— Отвечаю вам и всем, кто интересуется. Очень мне приятно, что есть внимание не только к моему творчеству, но и к личной жизни. Но я буду очень благодарна, если вы оставите ее для меня. Я никогда не говорила о своей личной жизни и не собираюсь. С Жаданом у нас будет выступление. Это концерт, посвященный выходу его книги Птах. И там соберутся очень уважаемые люди, — отметила Христина Соловий.
Что известно о романе Христины Соловий и Сергея Жадана
Слухи о романе Соловий и Жадана появились в начале мая, когда пару поймали за романтической прогулкой в парке. Впоследствии стало известно, что в апреле Жадан подал на развод с женой после 14 лет брака.
Масла в огонь подлил жаркий поцелуй Христины Соловий и Сергея Жадана в новом клипе певицы Юність. Тогда бурные обсуждения подняли клип на 13-ю позицию трендов украинского YouTube за сутки.
Блогер Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники утверждает, что роман Соловий и Жадана длится больше года, а познакомил их Святослав Вакарчук. Жадан якобы не планировал разводиться, но пошел на такой шаг, когда об отношениях с Христиной узнала жена.