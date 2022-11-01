Группа Kalush Orchestra станет специальными гостями ежегодной премии MTV Europe Music Awards 2022, которая состоится 13 ноября в Дюссельдорфе (Германия).

Специально для выступления на ежегодной церемонии вручения музыкальных наград коллектив готовит отдельное выступление, режиссурой и постановкой которого занимается популярный украинский хореограф Константин Томильченко.

По словам фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка, они рады принять участие в MTV Europe Music Awards 2022, поскольку это действительно круто — быть частью такой важной музыкальной премии и выступать на одной сцене с мировыми звездами.

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— Верим, что это хороший знак и Kalush Orchestra удивит своим выступлением многомиллионную аудиторию телезрителей в прямом эфире. Готовим очень особенный номер, который посвящаем Украине, — отметил он.

Отметим, сейчас группа находится в большом туре по США и Канаде. Концерты проходят почти ежедневно с 20 октября по 10 ноября. Всего Kalush Orchestra даст 18 концертов за три недели. Сразу после последнего концерта в Виннипеге коллектив отправится в Дюссельдорф.

К слову, ранее уже были объявлены все номинанты MTV Europe Music Awards 2022. Лидерами по количеству номинаций стали Тейлор Свифт — шесть, Гарри Стайлс — семь, Ники Минаж — пять и Blackpink — четыре.