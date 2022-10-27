Вы вдохновляете! Шварценеггер в розовой панаме встретился с Kalush Orchestra

Легендарный американский актер Арнольд Шварценеггер встретился с победителями Евровидения 2022 — группой Kalush Orchestra.
На фото актер позирует с украинцами на улице в розовой панаме.
— Было здорово познакомиться с Kalush Orchestra, победителями Евровидения от Украины. Вы вдохновляете меня! — написал он.
По словам музыкантов Kalush Orchestra, Шварценеггер пригласил их к себе домой.
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Сейчас Kalush Orchestra гастролирует в США и Канаде с благотворительными концертами в поддержку Украины.
Фото: Арнольд Шварценеггер