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Вы вдохновляете! Шварценеггер в розовой панаме встретился с Kalush Orchestra

27 октября 2022, 08:07
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Ви мене надихаєте! Арнольд Шварценеггер у рожевій панамі зустрівся з Kalush Orchestra

Легендарный американский актер Арнольд Шварценеггер встретился с победителями Евровидения 2022 — группой Kalush Orchestra.

На фото актер позирует с украинцами на улице в розовой панаме.

— Было здорово познакомиться с Kalush Orchestra, победителями Евровидения от Украины. Вы вдохновляете меня! — написал он.

По словам музыкантов Kalush Orchestra, Шварценеггер пригласил их к себе домой.

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Сейчас Kalush Orchestra гастролирует в США и Канаде с благотворительными концертами в поддержку Украины.

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Фото: Арнольд Шварценеггер

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