Гурт Kalush Orchestra стануть спеціальними гостями щорічної премії MTV Europe Music Awards 2022, яка відбудеться 13 листопада у Дюссельдорфі (Німеччина).

Спеціально для виступу на щорічній церемонії вручення музичних нагород колектив готує окремий виступ, режисурою та постановкою якого займається популярний український хореограф Костянтин Томільченко.

За словами фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка, вони раді взяти участь у MTV Europe Music Awards 2022, оскільки це дійсно круто – бути частиною такої важливої музичної премії і виступати на одній сцені зі світовими зірками.

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– Віримо, що це хороший знак і Kalush Orchestra здивує своїм виступом багатомільйонну аудиторію телеглядачів у прямому ефірі. Готуємо дуже особливий номер, який присвячуємо Україні, – зазначив він.

Зазначимо, наразі гурт перебуває у великому турі США та Канадою. Концерти проходять майже щодня з 20 жовтня до 10 листопада. Загалом Kalush Orchestra дасть 18 концертів за три тижні. Одразу після останнього концерту у Вінніпезі колектив вирушить до Дюссельдорфу.

До слова, раніше вже були оголошені всі номінанти MTV Europe Music Awards 2022. Лідерами за кількістю номінацій стали Тейлор Свіфт – шість, Гаррі Стайлс – сім, Нікі Мінаж – п’ять і Blackpink – чотири.