На Львовщине украинским переселенцам будет помогать благотворительная организация Шона Пенна

Благотворительная организация CORE, которую основал известный актер и режиссер Шон Пенн, будет помогать украинским переселенцам во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной военной администрации.

Выбор на Львовщину пал потому, что именно туда прибывает наибольшее число переселенцев из других областей Украины, и именно оттуда большинство людей пересекают границу с Польшей. С начала войны Львовская область приютила более 250 тысяч вынужденных переселенцев. Только за последние сутки на Львовщину прибыли 585 человек.

Львовщина постоянно получает гуманитарную помощь от европейских стран, которую мы в дальнейшем отправляем по областям Украины. Мы заботимся о трудоустройстве и поселении наших соотечественников. Активно сотрудничаем с местным бизнесом и не только. К примеру, нас поддерживает организация World Central Kitchen, помогающая обеспечивать питание переселенцев, — рассказал глава ОВА Максим Козицкий.

На сегодня в области, по словам Козицкого, раздали более 1,3 млн порций для людей. Планируют строить временные жилья для переселенцев, поскольку что жить в школах, детсадах и общежитиях — это не выход, и нужно стабилизировать учебный процесс. Однако Львовщине не хватает активной и системной работы многих европейских гуманитарных организаций — Красного Креста, ООН и т.д.

Наша организация хочет наладить партнерские отношения именно здесь, в Украине. Мы знаем, как важно сейчас поддерживать население в борьбе за свободу, поэтому будем помогать всем, чем можем. Ваш опыт – это пример для всего мира. Сейчас мы хотим получить список самых необходимых вещей для переселенцев, чтобы собрать их и в кратчайшие сроки обеспечить людей помощью, – сказал Шон Пенн.

Максим Козицкий подчеркнул, что Украина движется к победе, но платит за нее чрезвычайно большую цену. Он выразил благодарность за поддержку всем странам и неравнодушным людям, в частности, выдающимся деятелям культуры.

Напомним, в последние месяцы Шон Пенн снимал в Украине документальный фильм, посвященный вторжению России в Украину, первая фаза которого началась в 2014 году.