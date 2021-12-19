Детское Евровидение 2021: что известно о конкурсе и кто будет представлять Украину

Детский песенный конкурс Евровидение 2021 состоится 19 декабря. Впервые за всю историю мероприятие пройдет в Париже (Франция).

Что известно о Детском Евровидении 2021 и кто будет представлять Украину – читайте далее в материале.

Формат Детского Евровидения 2021

В 2021 году организаторы песенного конкурса решили провести Детское Евровидение в офлайн-формате. В связи с этим участники мероприятия должны соблюдать социальную дистанцию, правила личной гигиены и масочный режим. Любое нарушение может привести к штрафам или дисквалификации.

Участники будут демонтировать свои конкурсные номера в концертном холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеген посреди реки Сена.

Зал был открыт в 2017 году, там проводились такие крупные телевизионные события как Victoires de la Musique – одна из самых больших музыкальных премий во Франции. Место проведения вмещает 6 тыс. зрителей.

Участники

В Детском Евровидении 2021 будут участвовать представители 19 стран. Албания, Армения, Ирландия, Италия, Португалия и Северная Македония вернулись на конкурс после годового отсутствия. Участники из Азербайджана не участвовали в мероприятии два года подряд, а из Болгарии – четыре.

Слоганом Детского Евровидения 2021 стал лозунг Imagine (Представляй), это отсылка на победную песню участницы прошлого года — J’imagine. Также посыл слогана заключается в поощрении детей к творчеству и осуществлению своих мечтаний.

Ведущими песенного конкурса станут Оливье Минн, Элоди Госсен и Карла.

Также на сцене конкурса выступят специально приглашенные гости – участница Евровидения 2020 Барбара Прави, победительница Детского Евровидения 2020 Валентина и DJ duo Ofenbach.

Кто будет представлять Украину

В 2021 году на Детском Евровидении Украину будет представлять 15-летняя Елена Усенко из Белой Церкви. Она будет выступать на сцене под номером 12 с авторской песней Важіль.

Елена поет о том, как важно быть счастливым здесь и сейчас, наполнять свою жизнь прекрасным и бороться за свое счастье.

В 2020 году Елена уже участвовала в Нацотборе Детского Евровидения с песней Never get free. Тогда она попала в финал, но уступила первое место Александру Балабанову.

После проигрыша девушка кардинально изменила имидж: обрезала длинные волосы, перекрасилась в ярко-рыжий цвет и начала носить агрессивные аксессуары, которые подчеркивают ее бунтарский дух.

Впервые на сцену Елена Усенко вышла в возрасте 7 лет. Из-за неудачи она перестала заниматься вокалом на три года, но потом поняла, что не может жить без музыки.

Елена играет на укулеле, гитаре, синтезаторе, фортепиано и барабанах. Рисует портреты, танцует бальные и эстрадные танцы, снимается в кино и музыкальных клипах украинских звезд.