Звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон вызвала удивление общества своим нарядом — на одном из снимков в Instagram ее платье “парило в воздухе”.

Пользователей сети озадачило именно платье Loewe — оно ассиметричное, и выглядит так, будто его неумело добавили на фото с помощью Photoshop.

Примечательно, что брат Эммы Алекс не выглядит странно на ее фоне — его одежда кажется естественной.

Оптическая иллюзия заставила некоторых поклонников Гарри Поттера спросить Уотсон о магии вне Хогвартса. Другие комментаторы сравнили платье со сломанным зонтиком или скомканной простыней.

Как оказалось, дело не в волшебстве — модельер Джонатан Андерсон, глава бренда Loewe, успешно экспериментирует с платьями, которые создают визуальные иллюзии. Одежда меняется в зависимости от угла, с которого смотреть на платье.

Подобные платья были замечены и на других мировых звездах — в них красовались Зендея, Эмили Ратаковски и Дакота Фаннинг.

Даже украинские звезды удивляют своим внешним видом — к примеру, недавно Виталий Козловский показал себя в военной форме, с автоматом в руках и шлеме. Артист пошел служить после получения повестки. Артист не пытался избежать мобилизации, и теперь учится военному делу.