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На чому вона тримається? Емма Вотсон здивувала мережу літаючою сукнею

22 Червня 2023, 10:40
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Вотсон
Джерело: Depositphotos

Зірка фільмів про Гаррі Поттера Емма Вотсон викликала здивування суспільства своїм вбранням – на одному зі знімків в Instagram її сукня “літала в повітрі”.

Користувачів мережі спантеличила саме сукня Loewe – вона асиметрична, і має такий вигляд, ніби її невміло додали на фото за допомогою Photoshop.

Примітно, що брат Емми Алекс не має дивного вигляду на її тлі – його одяг здається природним.

Оптична ілюзія змусила деяких шанувальників Гаррі Поттера запитати Вотсон про магію поза Гоґвортсом. Інші коментатори порівняли сукню зі зламаною парасолькою або зім’ятим простирадлом.

Як виявилося, справа не в чаклунстві – модельєр Джонатан Андерсон, глава бренду Loewe, успішно експериментує з сукнями, які створюють візуальні ілюзії. Одяг змінюється залежно від кута, з якого дивитися на сукню.

Подібні сукні були помічені й на інших світових зірках – у них красувалися Зендея, Емілі Ратаковскі та Дакота Фаннінг.

Навіть українські зірки дивують своїм зовнішнім виглядом – наприклад, нещодавно Віталій Козловський показав себе у військовій формі, з автоматом у руках і шоломі. Артист пішов служити після отримання повістки. Артист не намагався уникнути мобілізації, тож тепер вчиться військової справи.

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