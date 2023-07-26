Американский рэпер Asap Rocky вновь показал украшение с символом российского вторжения в Украину. На этот раз — пряжку с буквой Z.

Возлюбленный Рианны такую коллекцию украшений посвятил их сыну. Дело в том, что мальчика зовут Rza, именно такое слово изображено на аксессуаре, на котором центральная Z выполнена из танков.

К слову, ранее поклонники рэпера предполагали, что такой символ может быть посвящен наследнику, сейчас же это подтвердилось. Однако не все пользователи сети считают это уместным в наше время, отмечая, что эта буква напрямую ассоциируется с тем, что РФ творит в Украине.

Это не просто буква, она из танков. Именно такие танки с такой буквой убивают украинских детей.

Это символ терроризма и российской агрессии. Пойми уже это.

Пробиваешь дно дальше.

Буква Z из танков? Ты реально не понимаешь?

Это русская свастика, — такие комментарии можно увидеть под публикацией Asap Rocky.

Напомним, немного ранее Asap Rocky показал цепочку с кулоном в виде созданной из танков буквы Z. Тогда пользователи сети буквально взорвались, засыпав рэпера критикой, поскольку он ничего не объяснил и многие это восприняли как поддержку кровавых действий РФ.

Тогда Asap Rocky быстро удалил публикацию с символом вторжения, однако интернет все помнит.