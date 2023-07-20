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Asap Rocky оскандалился из-за кулона в виде символа российского вторжения

20 июля 2023, 19:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Asap Rocky
Источник: Depositphotos

Возлюбленный певицы Рианны, рэпер Asap Rocky оскандалился из-за кулона в виде символа российского вторжения в Украину.

В своем Instagram артист обнародовал серию из фото и видео, на одном из кадров он показал цепочку с кулоном в виде созданной из танков буквы Z, что напрямую ассоциируется со страной-агрессором.

Асап Роки оскандалился

Подписчики Asap Rocky не оценили такое украшение, а потому засыпали его негативными комментариями. Стоит отметить, что этот кадр рэпер удалил, однако интернет помнит все.

  • Ты ид**т. Поддерживаешь террористов и убийц детей.
  • Ид**т, ты только что поддержал геноцид. Умер для меня, как артист и человек.
  • Удалить фотку недостаточно, нам нужны извинения.
  • Никогда не думай приезжать в Украину!
  • Самое жуткое, что может сделать рэпер. Желаю, чтобы вы и ваша семья пережили обычную жизнь украинца хотя бы один час.
  • Позор тебе!
  • Кацап Роки!
  • Позор вам использовать фашистский символ… Значит, вы поддерживаете убийства, насилие, изнасилования и геноцид людей.
  • Это похоже на символ, который Россия использует в своем геноциде против Украины… Удивительно, как в США проникла российская пропаганда.
  • Выбрось это в мусор.
  • Что за х**нь? Ты из танков с алмазами делаешь российский символ войны? Как тебе не стыдно? — такие комментарии можно увидеть под постом Asap Rocky.

Сама публикация — реклама наушников Beats Studio Pro, которые являются флагманскими наушниками компании Beats Electronics LLC, основанной рэпером Dr. Dre и музыкальным продюсером Джимми Айовиным.

С 2014 года Beats Electronics LLC является дочерней компанией Apple, которая одной из первых ушла с российского рынка в начале войны.

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