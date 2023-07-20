Возлюбленный певицы Рианны, рэпер Asap Rocky оскандалился из-за кулона в виде символа российского вторжения в Украину.

В своем Instagram артист обнародовал серию из фото и видео, на одном из кадров он показал цепочку с кулоном в виде созданной из танков буквы Z, что напрямую ассоциируется со страной-агрессором.

Подписчики Asap Rocky не оценили такое украшение, а потому засыпали его негативными комментариями. Стоит отметить, что этот кадр рэпер удалил, однако интернет помнит все.

Ты ид**т. Поддерживаешь террористов и убийц детей.

Ид**т, ты только что поддержал геноцид. Умер для меня, как артист и человек.

Удалить фотку недостаточно, нам нужны извинения.

Никогда не думай приезжать в Украину!

Самое жуткое, что может сделать рэпер. Желаю, чтобы вы и ваша семья пережили обычную жизнь украинца хотя бы один час.

Позор тебе!

Кацап Роки!

Позор вам использовать фашистский символ… Значит, вы поддерживаете убийства, насилие, изнасилования и геноцид людей.

Это похоже на символ, который Россия использует в своем геноциде против Украины… Удивительно, как в США проникла российская пропаганда.

Выбрось это в мусор.

Что за х**нь? Ты из танков с алмазами делаешь российский символ войны? Как тебе не стыдно? — такие комментарии можно увидеть под постом Asap Rocky.

Сама публикация — реклама наушников Beats Studio Pro, которые являются флагманскими наушниками компании Beats Electronics LLC, основанной рэпером Dr. Dre и музыкальным продюсером Джимми Айовиным.

С 2014 года Beats Electronics LLC является дочерней компанией Apple, которая одной из первых ушла с российского рынка в начале войны.