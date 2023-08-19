Чернигов оправляется после российского террористического удара утром 19 августа. Украинские артисты и известные личности осуждают агрессивные действия РФ. Некоторые из них уже публично отреагировали на ракетную атаку.

Среди них — народная артистка Украины София Ротару. Она опубликовала фотографию с последствиями российского ракетного обстрела по Чернигову.

Не осталась в стороне и певица Надежда Дорофеева. Она обратила внимание, что очередной террористический акт против мирного населения произошел в выходной день, во время церковного праздника.

— Сотни людей вокруг. Черниговский музыкально-драматический театр, где в прошлом году был мой концерт… Один из самых эмоциональных в туре. Мы до сих пор не знаем официальных данных, сколько погибших, но за каждую жизнь они будут гореть в аду. Мои соболезнования всем, кто пострадал, и семьям погибших, — отметила артистка.

Украинская телеведущая и журналистка Леся Никитюк утверждает, что российские террористы продолжают убивать людей.

— Чернигов… Вражеская ракета, посреди белого дня, еще и в такой праздник. Проклятые террористы продолжают убивать… Мои соболезнования семьям пострадавших, близким и родным всех, кто погиб. Держись, Чернигов. Держись, Украина, — написала она в посте в Instagram.

Певица Настя Каменских утверждает, что невозможно больно от того, что обычный день превратился в трагедию, в результате которой есть погибшие и раненые люди.

— Чернигов. Суббота. Утро. Ракета… Пострадали площадь, драмтеатр, где недавно у меня был концерт, другие здания. То, что лишь мгновение назад было полным жизни и счастья, превратилось в руины, потерю и боль. Обычный день превратился в настоящую трагедию. Есть погибшие и раненые… Среди пострадавших есть дети. Это невозможно больно… Мои соболезнования тем, кто потерял родных, — высказалась артистка.

По последним данным, из-за ракетного удара по Чернигову пострадало около 136 человек, среди которых есть семеро погибших. Среди раненых — 15 детей и 15 сотрудников полиции.

Тогда на улице гуляли дети с родителями, которые попали под вражеский удар террористов, отметил президент Украины Владимир Зеленский. 19-21 августа объявлены днями траура в Чернигове.