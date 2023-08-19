Мить тому було життям, а перетворилося на руїни, втрати та біль: українські зірки про ракетний удар по Чернігову

Чернігів оговтується після російського терористичного удару вранці 19 серпня. Українські артисти та відомі особи засуджують агресивні дії РФ. Деякі з них вже публічно відреагували на ракетну атаку.

Серед них – народна артистка України Софія Ротару. Вона опублікувала фотографію з наслідками російського ракетного обстрілу по Чернігову.

Не залишилася осторонь і співачка Надія Дорофєєва. Вона звернула увагу, що черговий терористичний акт проти мирного населення відбувся у вихідний день, під час церковного свята по центру Чернігова.

– Сотні людей навколо. Чернігівський музично-драматичний театр, де минулого року був мій концерт… Один з найемоційніших у турі. Ми досі не знаємо офіційних даних, скільки загиблих, але за кожне життя вони горітимуть в пеклі. Мої співчуття усім, хто постраждав, та сім‘ям загиблих, – зазначила артистка.

Українська телеведуча та журналістка Леся Нікітюк стверджує, що російські терористи продовжують вбивати людей.

– Чернігів… Ворожа ракета, посеред білого дня, ще й у таке свято. Кляті терористи продовжують вбивати… Мої співчуття сім’ям постраждалих, близьким і рідним всіх, хто загинув. Тримайся, Чернігів. Тримайся, Україна, – написала вона у дописі в Instagram.

Співачка Настя Каменських стверджує, що неможливо боляче від того, що звичайний день перетворився на трагедію, внаслідок якої є загиблі та поранені люди.

– Чернігів. Субота. Ранок. Ракета… Постраждали площа, драмтеатр, де нещодавно в мене був концерт, інші будівлі. Те, що лише миттю тому було повним життя і щастя, перетворилося на руїни, втрату та біль. Звичайний день перетворився на справжню трагедію. Є загиблі та поранені…Серед постраждалих є діти. Це неможливо боляче… Мої співчуття тим, хто втратив рідних, – висловилася артистка.

За останніми даними, через ракетний удар по Чернігову постраждало близько 136 людей, серед яких є семеро загиблих. Серед поранених – 15 дітей та 15 працівників поліції.

Тоді на вулиці гуляли діти з батьками, які потрапили під ворожий удар терористів, зазначив президент України Володимир Зеленський. 19-21 серпня оголошено днями жалоби в Чернігові.