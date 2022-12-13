Певица Надя Дорофеева выразила сожаление из-за того, что невольно оказалась в ситуации “сотрудничества” с Россией. Артистка жалеет, что не понимала всего ранее и считала себя аполитичной.

В Instagram исполнительница рассказала, что увидела кусочек влога о российских сериалах и фильмах. В одном из них четыре года назад играла песня группы Время и Стекло, в которой Надя выступала вместе с Позитивом (Алексей Завгородний).

Она призналась, что ее задела эта тема, поэтому решила поделиться своими мыслями с поклонниками.

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— Никакого скандала сейчас не произошло. О том, что моя песня там играет я не знала, поскольку я, как артист, не контролирую и чаще всего не в курсе таких вещей, но это не важно, это меня не оправдывает и это ничего не меняет. До 24 февраля я была инфантильна и безответственна. Мне было комфортно считать себя аполитичной. Более того, мне казалось, что быть аполитичной это классно и, так сказать, очень по творчески, — говорит Дорофеева.

Добавляет, за время полномасштабной войны осознала три вещи. Первая: Россия — страна-преступник, которая нарушает права украинцев не девять месяцев, не восемь лет, а столетия. Вторая: искусство не бывает аполитичным.