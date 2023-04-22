Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры

В университете культуры состоялось эпохальное событие – 30-летие ректорской деятельности Михаила Поплавского. Профессорско-преподавательский состав, студенты и выпускники университета культуры устроили юбиляру настоящий праздник.

Встречали Михаила Поплавского аплодисментами, цветами и возгласами Поздравляем!, Браво!, Многая лета!.

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Приятный подарок Михаилу Поплавскому сделали студенты – презентовали документальный фильм Ректор. Университет будущего, в котором рассказали о достижениях университета и воплощенных новаторских стратегиях развития ЗВО. Охарактеризовали его как визионера, топ-менеджера, наставника, трендсеттера.

Михаил Поплавский поблагодарил молодых людей, акцентировав, что университет культуры – это дело его жизни:

— Киевский университет культуры – это вуз будущего, креативное инновационное образовательное пространство с современными профессионально-практическими лабораториями. Мы уничтожили границы между теорией и практикой и работаем на перспективу развития украинского образования. Виртуальная реальность, дополненная реальность, смешанная реальность – все это позволяет нашим студентам сегодня строить и творить мир завтрашнего дня.

Успех вуза базируется, по словам ректора, на любви к студентам, мощном профессорско-преподавательском составе, инновационных программах обучения, коммуникационных стратегиях, успешном диджитал-маркетинге и агрессивном информационно-коммуникационном медиаменеджменте.

По случаю 30-летнего юбилея Михаил Михайлович представил новую книгу Неизвестный Поплавcкий. Составители издания раскрыли психологические аспекты феноменальной личности. Автор литературной записи Сергей Товстенко и психолог Галина Кот отметили:

— О таких людях говорят self-made man, один на миллион, феномен, уникум, человек-парадокс… В книге

Неизвестный Поплавский говорится о сущностных психологических основах незаурядной личности ректора

университета культуры Михаила Поплавского, дается глубокий психологический анализ «генетических» и сложившихся личностных предпосылок его неуемной энергии и оптимизма, успешности, результативности и популярности.

На торжестве, посвященном юбилею, команда ректора презентовала обновленный персональный сайт Михаила Поплавского –poplavskiy.com.

Его дизайн разрабатывали топовые специалисты в Лондоне и Сан-Франциско, программировали в Швейцарии, а талантливые украинские программисты интегрировали этот проект. При создании сайта использовали элементы уникальной анимации, а главное – сделали его удобным для пользователя любого возраста – можно листать или свайпить.

Камертоном мероприятия стала премьера концертного клипа на песню Годы летят, слова к которой написаны искусственным интеллектом.

Роки невпинно так летять

А я люблю своє життя

А я люблю своє життя й минуле

Здіймаю очі в небеса

В житті – свобода і краса

І кожну мить щасливим з вами буду.

Видеоработа насквозь пропитана движовой энергетикой артиста и любовью к жизни.

— Университет культуры – место счастливых людей. Мир меняется. Жизнь продолжается. Годы летят, – сказал Михаил Поплавский.

Михаил Поплавский – доктор педагогических наук, профессор, народный артист Украины, генеральный продюсер-владелец ТМ Украинская песня года, исполнитель и популяризатор украинских песен.

Полный кавалер ордена За заслуги (2000 – III степени, 2001 – II степени, 2007 – I степени), трехкратный лауреат национальной премии Человек года, пять лет подряд (1997, 1998, 1999, 2000, 2001 гг.) признанный Ректором года.

Фото: Instagram/Михаил Поплавский