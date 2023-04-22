Михайло Поплавський відзначив 30-ту річницю ректорства в університеті культури

В університеті культури відбулась епохальна подія – 30-річчя ректорської діяльності Михайла Поплавського. Професорсько-викладацький склад, студенти та випускники університету культури влаштували ювіляру справжнє свято.
Зустрічали Михайла Поплавського аплодисментами, квітами та вигуками Вітаємо!, Браво!, Многая літа!.
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Приємний подарунок Михайлу Поплавському зробили студенти – презентували документальний фільм Ректор. Університет майбутнього, в якому розповіли про досягнення університету та втілені новаторські стратегії розвитку ЗВО. Охарактеризували його як візіонера, топменеджера, наставника, трендсетера.
Михайло Поплавський подякував молоді, акцентувавши, що університет культури – це справа його життя:
— Київський університет культури – це виш майбутнього, креативний інноваційний освітній простір із сучасними професійно-практичними лабораторіями. Ми знищили кордони між теорією та практикою і працюємо на перспективу розвитку української освіти. Віртуальна реальність, доповнена реальність, змішана реальність – все це дозволяє нашим студентам сьогодні будувати і творити світ завтрашнього дня.
Успіх вишу базується, за словами ректора, на любові до студентів, потужному професорсько-викладацькому складі, інноваційних програмах навчання, комунікаційних стратегіях, успішному діджитал-маркетингу та агресивному інформаційно- комунікаційному медіаменеджменті.
Із нагоди 30-річного ювілею Михайло Михайлович представив нову книгу Невідомий Поплавський. Укладачі видання розкрили психологічні аспекти феноменальної особистості. Автор літературного запису Сергій Товстенко і психолог Галина Кот зазначили:
— Про таких людей говорять self-made man, один на мільйон, феномен, унікум, людина-парадокс… У книзі Невідомий Поплавський йдеться про сутнісні психологічні основи непересічної особистості ректора університету культури Михайла Поплавського, дається глибокий психологічний аналіз генетичних і сформованих особистісних передумов його невгамовної енергії та оптимізму, успішності, результативності й популярності.
На урочистості, присвяченій ювілею, команда ректора презентувала оновлений персональний сайт Михайла Поплавського – poplavskiy.com.
Його дизайн розробляли топові спеціалісти в Лондоні та Сан-Франциско, програмували у Швейцарії, а талановиті українські програмісти інтегрували цей проєкт. При створенні сайту
використали елементи унікальної анімації, а головне – зробили його зручним для користувача будь-якого віку – можна гортати або свайпати.
Камертоном заходу стала прем’єра концертного кліпу на пісню Роки летять, слова до якої написані штучним інтелектом.
Роки невпинно так летять
А я люблю своє життя
А я люблю своє життя й минуле
Здіймаю очі в небеса
В житті – свобода і краса
І кожну мить щасливим з вами буду.
Відеоробота наскрізь просочена двіжовою енергетикою артиста та любов’ю до життя.
— Університет культури – місце щасливих людей. Світ змінюється. Життя продовжується. Роки летять, – сказав
Михайло Поплавський.
Михайло Поплавський – доктор педагогічних наук, професор, народний артист України, генеральний продюсер-власник ТМ Українська пісня року, виконавець і популяризатор українських пісень.
Повний кавалер ордена За заслуги (2000 – III ступеня, 2001 – II ступеня, 2007 – I ступеня), триразовий лауреат національної премії Людина року, п’ять років поспіль (1997, 1998, 1999, 2000, 2001 рр.) визнаний Ректором
року.