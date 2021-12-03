Украинский R&B-дуэт TamerlanAlena (Юрий и Алена Омаргалиева) презентовали первый в СНГ акустический мини-альбом в пространственном звучании, который получил название Детка, это live.

В ЕР вошло пять хорошо известных хитов дуэта — Потоки ветра, Детка, Если что, набирай, Хочеш и Святая вода, которые покорили тысячи слушателей. Однако теперь они обрели новое звучание под чувственные гитарные аккорды.

TamerlanAlena записали альбом в формате объемного и реалистичного звука Dolby Atoms. Детка, это live отображает все то, что каждый привык проживать внутри себя — неразделенная любовь и попадание в плен собственных эмоций.

— В камерном альбоме раскрывается душа и характер каждой нашей песни. Акустика всегда звучит проницательно и музыкально. Это больше, чем песни про любовь. В этот раз вы услышите нашу историю с новой стороны, — сказали TamerlanAlena.

Разрывающий трек Потоки ветра превратился в трепетное признание в любви, а баллада Хочешь обрела более сокровенный смысл.

В марте 2021 года TamerlanAlena презентовали клип на песню Святая вода. В видеоработе показаны три сюжетных линии жизненных взлетов и падений, которые знакомы каждому человеку.

Во время его съемок на артистов вылили более 200 литров воды с помощью распылителя.