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Потап развеял слухи о разводе с Настей Каменских

2 апреля 2023, 10:59
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Потап і Настя
Источник: Потап

Музыкальный продюсер Потап отреагировал на слухи по поводу своего развода с певицей Настей Каменских.

Недавно сеть всколыхнула новость о том, что возлюбленные решили разорвать отношения. Об этом якобы рассказал один известный блогер. Однако в комментарии Rostyslove Production Потап решил расставить точки над і, а потому ответил, правда ли то, что они с Каменских находятся в процессе развода.

— Нет, это фейк, — коротко ответил продюсер.

Потап и Настя Каменских развод

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Напомним, последнее время действительно в сети активно обсуждают то, что в отношениях Потапа и Каменских появилась какая-то трещина. Также влюбленные перестали публиковать друг друга в социальных сетях так, как делали это ранее.

Слухи о разводе подогрел блогер Богдан Беспалов, который ссылаясь на инсайдеров заявил, что звездные супруги разводятся из-за неверности продюсера.

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