Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Спустя 2 часа после отъезда Зеленского: Комаров попал под вражеский обстрел в Херсоне

15 ноября 2022, 12:49
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Дмитро Комаров

Телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров попал под вражеский обстрел в освобожденном от российских оккупантов Херсоне. Об этом он рассказал в Instagram, отметив, что все произошло спустя два часа после отъезда из города президента Украины Владимира Зеленского.

Дмитрий акцентировал на том, что лидер нашей страны тоже мог попасть под обстрел, однако несмотря на это, он приехал в город к людям, которые восемь месяцев были в оккупации, чтобы поддержать их и поблагодарить военных.

— Я убедился в опасности лично. Сегодня утром после пресс-конференции мы поехали к Антоновскому мосту и попали под обстрел. Я общался с семьей, живущей прямо возле моста. Стены задрожали. Полетели стекла. Мы выскочили на улицу и спрятались с детьми за стеной в противоположной от Днепра стороне. Там застали еще несколько прилетов, — рассказал Комаров.

Добавляет, что Зеленский очень рисковал, поскольку произошло все почти сразу после того, как гарант уехал.

Сейчас смотрят

— Сегодня в зоне риска каждый украинец. Осознанно. Ведь для каждого украинца свобода дороже всего на свете. Мы, украинцы, готовы бороться и рисковать собой, но не готовы рисковать свободой, — подчеркнул ведущий.

Напомним, 14 ноября Зеленский приехал в Херсон, в который 11 числа вошли ВСУ.

Читайте также:
Спустя 2 часа после отъезда Зеленского: Комаров попал под вражеский обстрел в ХерсонеМаша Ефросинина высмеяла Путина после визита Зеленского в Херсон: Записывает истории из бункера

Фото: Дмитрий Комаров

Теги
Владимир Зеленский Херсон
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь