Телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров попал под вражеский обстрел в освобожденном от российских оккупантов Херсоне. Об этом он рассказал в Instagram, отметив, что все произошло спустя два часа после отъезда из города президента Украины Владимира Зеленского.

Дмитрий акцентировал на том, что лидер нашей страны тоже мог попасть под обстрел, однако несмотря на это, он приехал в город к людям, которые восемь месяцев были в оккупации, чтобы поддержать их и поблагодарить военных.

— Я убедился в опасности лично. Сегодня утром после пресс-конференции мы поехали к Антоновскому мосту и попали под обстрел. Я общался с семьей, живущей прямо возле моста. Стены задрожали. Полетели стекла. Мы выскочили на улицу и спрятались с детьми за стеной в противоположной от Днепра стороне. Там застали еще несколько прилетов, — рассказал Комаров.

Добавляет, что Зеленский очень рисковал, поскольку произошло все почти сразу после того, как гарант уехал.

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— Сегодня в зоне риска каждый украинец. Осознанно. Ведь для каждого украинца свобода дороже всего на свете. Мы, украинцы, готовы бороться и рисковать собой, но не готовы рисковать свободой, — подчеркнул ведущий.

Напомним, 14 ноября Зеленский приехал в Херсон, в который 11 числа вошли ВСУ.

Фото: Дмитрий Комаров