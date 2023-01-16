Співачка Наталія Могилевська розповіла про своє особисте життя і нового коханого, особистість якого воліє тримати в секреті.

Наближений її обранець до шоу-бізнесу і чи взагалі має до нього хоч якесь відношення, виконавиця також розкривати не стала, оскільки не хоче під час війни бачити новини про це. Проте деякими таємницями поділилася.

– Справа в тому, що має бути певна гармонія. Я завжди мріяла про стосунки, як задумав Господь, а він задумав. Головні чоловічі якості – активність, цілеспрямованість, боротьба, сила, напруга для досягнення результатів… Я відмовилася від побудови стосунків доти, доки не зрозумію, що можу бути класною дружиною, – сказала Наталія.

Зізнається, зараз стала м’якшою, спокійнішою, менш переживає з приводу кар’єри, результатів та іншого.

Зараз дивляться

– Я знайшла у своєму житті та в серці місце для сім’ї, чоловіка. Тобто я вдома набагато спокійніша. Він дуже сильна людина і хочу відкрити секрет – ми були знайомі 20 років тому. Він намагався якісь стосунки збудувати, але це було неможливо. Він був дуже жорсткий до того, як повинна поводитися жінка, а я була заточена на кар’єру, – наголосила Могилевська.

Додає, хоче велику родину, але як саме це відбуватиметься – наразі не знає.