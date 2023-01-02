Певица Наталья Могилевская продолжает интриговать поклонников свой личной жизнью. Звезда сообщила, что живет вместе с избранником, однако личность его раскрывать так и не стала.

— Я живу довольно оптимистично, пытаюсь жить спокойной жизнью. Первую неделю было страшно, а сейчас ракета летит, я ее вижу, но даже не меняю своих дел. Я видела ракету, я стреляла в дрон. Есть дома оружие. Мужчина есть, у него есть оружие, — сказала исполнительница в одном из интервью.

Она добавила, что любит своего избранника. Более того, он вместе с ней ездит по опасным местам.

— Я встретила человека, которого очень люблю, и мы живем вместе, и у него есть оружие. Мы бывали в таких местах, что со мной боялись ездить музыканты, боялся вообще кто-то уезжать. Мы проехали всю страну, — подчеркнула Могилевская.