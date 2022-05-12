Перша вистава буде про Стуса: знищений у Маріуполі драмтеатр працюватиме в Ужгороді

Драматичний театр Маріуполя переїжджає в Ужгород – аби відновити свою роботу та продовжити жити й творити. Колег із Маріуполя прихистять театрали Закарпатського обласного академічного музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв. Місця на сцені тут вистачить усім.

На драмтеатр у місті Маріуполь російські окупанти скинули бомбу 16 березня. Надпис великими літерами російською мовою ДІТИ їх не зупинив. У будівлі ховалися сотні жінок і малюків, котрі втратили домівки через обстріли загарбників. Тоді загинуло майже 300 цивільних, хоча згодом повідомили про вдвічі більшу кількість жертв.

Уся документація театру повністю згоріла. Декорації, костюми, печатки та електронні ключі знищені. Актори маріупольського драмтеатру розкидані по всій країні та за кордоном. Із багатьма досі немає зв’язку.

– Люди невідомо де. Вони або на окупованій території або за кордоном. Їх розкидало повсюди. Вони не виходять на зв’язок. Я одна. А одній – це дуже важко. Та в Ужгороді я відчула, що з такою командою, такою потужною підтримкою я зможу це зробити. Зможу відновити роботу театру, – каже в.о. директорки Донецького академічного обласного драмтеатру (м. Маріуполь) Людмила Колосович.

Нині керівниця театру в Ужгороді. Вона вірить: трупу обов’язково збере, роботу театру відновить. І вже знає – перша вистава буде про Василя Стуса.

– Я зрозуміла, що ми маємо ставити. Це вистава про Василя Стуса. Писати таку п’єсу немає часу. Та ми разом знайшли дуже актуальний твір, який називається Іду за край про життя і долю цього українського поета. Автори – Ольга Гаврилюк і Роман Семисал, котрий зараз на передовій, – додає Людмила Колосович.

Два театри в одній будівлі в Ужгороді помістяться, технічні можливості для цього є. Закарпатці вважають своїм обов’язком сприяти налагодженню роботи творчого колективу зі Сходу. А великий досвіду обох театрів кожній трупі піде лише на користь.

– Ми керувалися при погодженні тими міркуваннями, якими б керувався кожен свідомий українець: якщо хтось потрапив у складні життєві обставини, то наш обов’язок – сприяти тому, аби налагодити роботу. У даному випадку допомогти та підтримати колектив колег. Будуть виділені окремі приміщення для роботи театру з Маріуполя. А сценічні майданчики, матеріально-технічну базу будемо використовувати спільно, – розповідає директор Закарпатського академічного обласного українського муздрамтеатру ім. братів Шерегіїв Василь Марюхнич.

Ужгородські театрали ділитимуть сцену з маріупольською трупою доти, поки буде потреба. Бо взаємодопомога українців – це те, що нас рятує і робить сильнішими.