Экс-муж Бритни Спирс заявил, что сыновья не хотят видеться с ней — певица ответила

Американская певица Бритни Спирс ответила на слова бывшего супруга Кевина Федерлайна об отказе сыновей видеться с ней.

На личной странице в Instagram она обнародовала пост, в котором назвала заявление экс-мужа абсурдным. К тому же Бритни возмутил тот факт, что претензии касаются только ее фотографий в соцсетях.

– Мне грустно слышать, что мой бывший муж решил обсудить отношения между мной и моими детьми. Как мы все знаем, воспитание мальчиков-подростков никогда и никому просто не дается. Меня беспокоит тот факт, что причины основаны на моем Instagram, это было задолго до Instagram. Я отдала им все… Только одно слово: больно, – написала певица.

На комментарии Федерлайна отреагировал и нынешний супруг Бритни Спирс, фитнес-тренер Сэм Асгари.

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Он заявил, что интервью Кевина является своеобразным пиаром и напрямую связано с окончанием попечительства над певицей.

Недавно Кевин Федерлайн дал первое за десять лет интервью, в котором заявил, что их общие дети не желают общаться с матерью.

По его словам, 16-летний Шон и 15-летний Джейден уже несколько месяцев избегают встреч с певицей и даже отказались присутствовать на ее свадьбе. Одной из причин мужчина назвал некорректное поведение Бритни, которая регулярно публикует в своем Instagram обнаженные фотографии и очень пикантные видео.

Напомним, Спирс и Федерлайн развелись в 2007 году. После этого артистка начала употреблять алкоголь и запрещенные вещества. В настоящее время Кевин состоит в браке с волейболисткой Викторией Принс, они воспитывают двоих детей – Пейтона и Джордану.