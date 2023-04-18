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12 песен несокрушимой Украины: премия Yuna объявила победителей 2023 года

18 апреля 2023, 12:19
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Yuna

Национальная музыкальная премия Yuna объявила победителей. Это 12 треков (песни несокрушимой Украины), ставшие наиболее знаковыми для всех людей во время полномасштабной войны.

Победителей Yuna назвали 18 апреля в рандомном порядке. Их выбрали члены жюри, однако сделали они это не в привычных номинациях, а только из одного списка — топ-100 песен, наиболее ротируемых на всеукраинских радиостанциях за период 24 февраля — 31 декабря 2022 года.

Победители премии Yuna 2023

  • 24/02 — Без обмежень

  • 2step — Эд Ширан и Антитела

  • Місто Марії — Океан Эльзы

  • Біля Тополі — SHUMEI

  • Пес Патрон — Karta svitu

  • Біля серця — Kola

  • Hey Hey Rise Up (Ой у лузі червона калина) — Pink Floyd и Андрей Хлывнюк

  • Чути гімн — Skofka

  • Буде весна — Макс Барских

  • Враже — Энджи Крейда

  • Допоможе ЗСУ — Chico & Qatoshi

  • Ой у лузі червона калина — The Kiffness feat. Бумбокс

Стоит отметить, что в этой году Yuna отошла от своего привычного регламента. Ведущим церемонии стал Владимир Остапчук. В состав жюри вошли представители радиостанций, музыкального телевидения, музыкальные обозреватели, аналитики СМИ.

Более того, 16 июня состоится офлайн-церемония премии Yuna.

Фото: пресс-служба премии Yuna

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