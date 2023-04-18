Национальная музыкальная премия Yuna объявила победителей. Это 12 треков (песни несокрушимой Украины), ставшие наиболее знаковыми для всех людей во время полномасштабной войны.

Победителей Yuna назвали 18 апреля в рандомном порядке. Их выбрали члены жюри, однако сделали они это не в привычных номинациях, а только из одного списка — топ-100 песен, наиболее ротируемых на всеукраинских радиостанциях за период 24 февраля — 31 декабря 2022 года.

Победители премии Yuna 2023

24/02 — Без обмежень

2step — Эд Ширан и Антитела

Місто Марії — Океан Эльзы

Біля Тополі — SHUMEI

Пес Патрон — Karta svitu

Біля серця — Kola

Hey Hey Rise Up (Ой у лузі червона калина) — Pink Floyd и Андрей Хлывнюк

Чути гімн — Skofka

Буде весна — Макс Барских

Враже — Энджи Крейда

Допоможе ЗСУ — Chico & Qatoshi

Ой у лузі червона калина — The Kiffness feat. Бумбокс

Стоит отметить, что в этой году Yuna отошла от своего привычного регламента. Ведущим церемонии стал Владимир Остапчук. В состав жюри вошли представители радиостанций, музыкального телевидения, музыкальные обозреватели, аналитики СМИ.

Более того, 16 июня состоится офлайн-церемония премии Yuna.

Фото: пресс-служба премии Yuna