Национальная музыкальная премия Yuna объявила победителей. Это 12 треков (песни несокрушимой Украины), ставшие наиболее знаковыми для всех людей во время полномасштабной войны.
Победителей Yuna назвали 18 апреля в рандомном порядке. Их выбрали члены жюри, однако сделали они это не в привычных номинациях, а только из одного списка — топ-100 песен, наиболее ротируемых на всеукраинских радиостанциях за период 24 февраля — 31 декабря 2022 года.
Победители премии Yuna 2023
- 24/02 — Без обмежень
- 2step — Эд Ширан и Антитела
- Місто Марії — Океан Эльзы
- Біля Тополі — SHUMEI
- Пес Патрон — Karta svitu
- Біля серця — Kola
- Hey Hey Rise Up (Ой у лузі червона калина) — Pink Floyd и Андрей Хлывнюк
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Чути гімн — Skofka
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Буде весна — Макс Барских
- Враже — Энджи Крейда
- Допоможе ЗСУ — Chico & Qatoshi
- Ой у лузі червона калина — The Kiffness feat. Бумбокс
Стоит отметить, что в этой году Yuna отошла от своего привычного регламента. Ведущим церемонии стал Владимир Остапчук. В состав жюри вошли представители радиостанций, музыкального телевидения, музыкальные обозреватели, аналитики СМИ.
Более того, 16 июня состоится офлайн-церемония премии Yuna.
Фото: пресс-служба премии Yuna