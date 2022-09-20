Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Мечта каждой девушки в Париже: София Стужук выходит замуж

20 сентября 2022, 11:34
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Мечта каждой девушки в Париже: София Стужук выходит замуж

Блогер София Стужук выходит замуж. Об этом знаменитость заявила в Instagram, опубликовав романтичный снимок.

— Самое уверенное и прекрасное Да в моей жизни, — подписала фотографию София.

На снимке видно, как девушка держит руку с кольцом на пальце на фоне Эйфелевой башни. 

Девушку поздравили пользователи в сети, и пожелали крепкой и счастливой семьи:

Сейчас смотрят
  • Мечта — Предложение в Париже! Поздравляю!
  • Пусть это Да никогда не разобьет твое сердце.
  • Мои поздравления, дорогая! Вы прекрасная пара!
  • Поздравляю. Встретить своего человека и связать с ним свою судьбу — это счастье.

Напомним, что это не первая попытка Софии создать семью — в октябре 2020 года умер Дмитрий Стужук, который также был известным блогером. Его смерть наступила из-за осложнений после Covid-19 — не выдержало сердце.

О новом парне Стужук стало известно лишь в феврале — тогда она улетела с ним и детьми в Дубаи.

После начала полномасштабного вторжения блогер уехала к своему возлюбленному в Ригу вместе с детьми. Звезда долгое время молчала о войне, и в отличие от многих украинских звезд, не говорила о том, что Россия начала войну. Стужук оправдалась за свое молчание, заявив, что ее страницу заблокировали, а также что у нее было плохое самочувствие.

Читайте также:
Мечта каждой девушки в Париже: София Стужук выходит замужЯ люблю свою страну: Стужук наконец-то признала, что РФ напала на Украину

Теги
Війна в Україні София Стужук
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь