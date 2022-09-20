Блогер София Стужук выходит замуж. Об этом знаменитость заявила в Instagram, опубликовав романтичный снимок.

— Самое уверенное и прекрасное Да в моей жизни, — подписала фотографию София.

На снимке видно, как девушка держит руку с кольцом на пальце на фоне Эйфелевой башни.

Девушку поздравили пользователи в сети, и пожелали крепкой и счастливой семьи:

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Мечта — Предложение в Париже! Поздравляю!

Пусть это Да никогда не разобьет твое сердце.

Мои поздравления, дорогая! Вы прекрасная пара!

Поздравляю. Встретить своего человека и связать с ним свою судьбу — это счастье.

Напомним, что это не первая попытка Софии создать семью — в октябре 2020 года умер Дмитрий Стужук, который также был известным блогером. Его смерть наступила из-за осложнений после Covid-19 — не выдержало сердце.

О новом парне Стужук стало известно лишь в феврале — тогда она улетела с ним и детьми в Дубаи.

После начала полномасштабного вторжения блогер уехала к своему возлюбленному в Ригу вместе с детьми. Звезда долгое время молчала о войне, и в отличие от многих украинских звезд, не говорила о том, что Россия начала войну. Стужук оправдалась за свое молчание, заявив, что ее страницу заблокировали, а также что у нее было плохое самочувствие.