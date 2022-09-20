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Мрія кожної дівчини в Парижі: Софія Стужук виходить заміж

20 Вересня 2022, 11:34
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Мрія кожної дівчини в Парижі: Софія Стужук виходить заміж

Блогер Софія Стужук виходить заміж. Про це знаменитість заявила в Instagram, опублікувавши романтичний знімок.

– Найвпевненіше та найпрекрасніше Так у моєму житті, – підписала фотографію Софія.

На фото видно, як дівчина тримає руку з кільцем на пальці на фоні Ейфелевої вежі.

Дівчину привітали користувачі в мережі, та побажали міцній та щасливій родині:

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  • Мрія – пропозиція у Парижі! Вітаю!
  • Нехай це Так ніколи не розіб’є твоє серце.
  • Мої вітання, люба! Ви чудова пара!
  • Вітаю. Зустріти свою людину та пов’язати з нею свою долю – це щастя.

Нагадаємо, що це не перша спроба створити сім’ю у Софії – у жовтні 2020 року помер Дмитро Стужук, який також був відомим блогером. Його смерть настала через ускладнення після Covid-19 – не витримало серце.

Нагадаємо, що про нового хлопця Стужук стало відомо лише у лютому – тоді вона полетіла з ним та дітьми у Дубаї.

Після початку повномасштабного вторгнення блогерка поїхала до свого коханого до Риги разом із дітьми. Зірка довгий час мовчала про війну, і на відміну від багатьох українських зірок не говорила про те, що Росія розпочала війну. Стужук виправдалася за своє мовчання і заявила, що її сторінку заблокували, а також мала погане самопочуття.

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Теги
Війна в Україні Софія Стужук
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