На 68-й день полномасштабной войны блогер София Стужук признала, что Россия напала на Украину.

В сториз на личной странице в Instagram она оправдалась за умолчание войны, а также пообещала освещать события на Родине.

– Россия напала на Украину. Уже более двух месяцев идет война, обстреливают и бомбят мирные города, гибнут мирные жители. Разбомбили мой родной Харьков, в Киеве также обстрелы, — сказала Стужук.

Блогер призналась, что 24 февраля, в первый день войны, она вместе с детьми уехала к любимому в Ригу. Вся дорога у нее заняла около четырех суток.

По словам Стужук, после переезда ее страницу в Instagram заблокировали, поэтому она не могла полноценно высказаться по поводу войны. К тому же она находилась в “ужасном психологическом состоянии” и до сих пор страдает от панических атак.

– Меня чуть не записали в предатели Родины. Я не молчала, пока была такая возможность. Потом эту возможность закрыли, мне заблокировали страницу. Мне негде было рассказывать что-то, пока я еще была в достаточно адекватном состоянии. Я люблю свою страну. Я украинка, мои дети украинцы, и я искренне волнуюсь из-за того, что происходит в моей стране. И все равно буду освещать, но без экстремизма, без этой безумной ненависти, просто показывая, что война действительно есть, – добавила Стужук.

Отметим, ранее блогер не критиковала враждебные действия Владимира Путина и не говорила прямо, что Россия напала на Украину.

Из-за этого имя Софии Стужук появилось на сайте со списком звезд, которые не высказались против войны в нашей стране или поддержали политику России. В списке можно увидеть и некоторых украинских селебриты, которые живут и строят карьеру в РФ – Ани Лорак, Джиган, Анна Седокова, Artik, Maruv, Регина Тодоренко и другие.