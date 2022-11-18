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Музыка

Создана на реальных историях украинцев: Лобода презентовала песню Два незнайомці

18 ноября 2022, 10:33
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода, которая выступает под псевдонимом Loboda, презентовала новый лирический трек Два незнайомці. Это первая украинская песня из будущего альбома артистки, который выйдет в декабре.

Композиция Два незнайомці о неожиданной и мучительной разлуке с любимыми, с родителями, с детьми, с друзьями, со страной и домом. О всем том, что пережил каждый украинец. Но также она и о счастливой встрече с родными, которая непременно состоится в будущем.

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По словам Светланы, когда она впервые услышала песню, была поражена глубиной лирики.

 — Яркая, честная, драматическая песня, буквально с первых нот, проникая прямо в сердце. В ней есть место для отражения будущего, сложностей бытия, борьбы за свое счастье на примере отдельных реальных историй. Этот сингл – настоящая музыкальная жемчужина о настоящей любви, — отмечает Лобода.

Стоит отметить, что поклонники творчества артистки оценили ее новую композицию, особо выделив то, что написана она на родном языке.

  • Вам очень идет украинский язык, пойте побольше на родном языке.
  • Как же песни на украинском звучат красиво и мелодично.
  • Теперь у меня новая песня среди любимых. Спасибо.
  • Очень красивая песня, красивый язык, красивая женщина.
  • Как видим, все могут и общаться на украинском, и записывать треки, было бы желание, — пишут пользователи сети.
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