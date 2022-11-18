Певица Светлана Лобода, которая выступает под псевдонимом Loboda, презентовала новый лирический трек Два незнайомці. Это первая украинская песня из будущего альбома артистки, который выйдет в декабре.

Композиция Два незнайомці о неожиданной и мучительной разлуке с любимыми, с родителями, с детьми, с друзьями, со страной и домом. О всем том, что пережил каждый украинец. Но также она и о счастливой встрече с родными, которая непременно состоится в будущем.

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По словам Светланы, когда она впервые услышала песню, была поражена глубиной лирики.

— Яркая, честная, драматическая песня, буквально с первых нот, проникая прямо в сердце. В ней есть место для отражения будущего, сложностей бытия, борьбы за свое счастье на примере отдельных реальных историй. Этот сингл – настоящая музыкальная жемчужина о настоящей любви, — отмечает Лобода.

Стоит отметить, что поклонники творчества артистки оценили ее новую композицию, особо выделив то, что написана она на родном языке.