Телеведущая Леся Никитюк сегодня празднует день рождения. Ей исполнилось 36 лет. По такому случаю артистка рассказала своим поклонникам о том, как изменились ее мечты.

По словам Леси, после 24 февраля 2022 года ее желания стали простыми и даже банальными.

— Я мечтаю, чтобы Украина победила! Мечтаю, чтобы все защитники и защитницы были живы, чтобы люди в Украине перестали страдать, чтобы мы ночью просыпались только для того, чтобы попить воды или что-то съесть из холодильника, — поделилась именинница.

Ведущая добавила, что мечтает о возвращении всех семей в отстроенные дома. Также ей хочется видеть украинскую землю, покрытую пшеницей, которая спрятала бы следы взрывов, снарядов и ракет.

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Вместе с тем своим самым большим желанием Леся Никитюк называет сплоченность и эмпатичность украинцев. Ей хочется, чтобы люди поддерживали, а не травили друг друга, и не ссорились по каждому поводу.

— Вспомните, какие мы были в первые месяцы полномасштабной войны. Мы были одним целым, мы были кулаком. А сейчас, мы как те пальцы, которые начинают торчать в другие стороны и даже показывать неприличные жесты друг другу, — обратилась Никитюк к подписчикам.

В комментариях поклонники желают знаменитости исполнения желаний и оставляют слова поздравления. Немало среди них и звездных коллег телеведущей.

С днем рождения, малышка! Я же говорил, что не будет видно, что ты в спортивках, — в шутку написал артист Андрей Бедняков.

Ты сверху! С днем рождения, царица украинского ТВ! — отметил шоумен Сергей Притула.

С твоим днем! Будь счастлива!” — пожелала певица Оля Полякова.

Невероятная Лесичка поздравляю тебя! Будь самая счастливая, — написала актриса Наталка Денисенко, добавив кучу эмодзи в виде сердец.

С днем рождения, леди Ле, — поздравила телеведущую модель Виктория Маремуха.

Количество поздравлений от звезд и поклонников Леси Никитюк проводит постоянно расти. Напомним, на днях о необходимости объединяться, а не ссориться заговорила и телеведущая Каитя Осадчая. Она вступилась за знаменитых коллег, на которых набросились хейтеры.