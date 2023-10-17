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Самый лучший ведущий страны: Кристина Решетник трогательно поздравила мужа с днем рождения

17 октября 2023, 15:12
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Григорій Решетнік
Источник: Григорий Решетник

Телеведущий Григорий Решетник 17 октября празднует день рождения — ему исполнилось 40 лет. Эту дату именинник считает интересной и эмоциональной и отмечает ее с благодарностью к любимой семье, родителям, друзьям, коллегам и даже незнакомцам.

— Отдельно хочу выразить благодарность нашим защитникам и защитницам. Вы — святые для нас люди, поклоняюсь и восхищаюсь вашим мужеством! Чем могу — помогаю, и продолжу это делать, — отметил Григорий в праздничном посте в Instagram.

Супруги Решетники часто делятся с поклонниками своими семейными фото. Поэтому и по случаю праздника жена ведущего Кристина Решетник показала новую фотографию и трогательно поздравила мужа с рождением ребенка.

— Мы с мальчиками гордимся тобой, потому что ты настоящий, ответственный, упорный, ты — трудоголик, ты любящий отец и муж! Ты — лучший ведущий страны! Знай, что мы всегда за тебя горой! — заверила Кристина Решетник.

Напомним, недавно супруги отпраздновали годовщину свадьбы и показали архивное видео. Для торжественной церемонии Решетники выбрали дату с тройной десяткой — 10.10.2010 года. Григорий и Кристина воспитывают троих сыновей и ждут дочь.

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