Телеведуча Леся Нікітюк сьогодні святкує день народження. Ій виповнилося 36 років. З такої нагоди артистка розповіла своїм шанувальникам про те, як змінилися її мрії.

За словами Лесі, після 24 лютого 2022 року її бажання стали простими і навіть банальними.

– Я мрію, щоб Україна перемогла! Мрію, щоб усі захисники та захисниці були живі, щоби люди в Україні перестали страждати, щоби ми вночі прокидалися лише для того, щоби попити води чи щось зʼїсти з холодильника, – поділилась іменинниця.

Ведуча додала, що мріє про повернення усіх сімей до відбудованих будинків. Також їй хочеться бачити українську землю, вкриту пшеницею, що сховала б сліди вибухів, снарядів та ракет.

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Разом з тим своїм найбільшим бажанням Леся Нікітюк називає згуртованість та емпатичність українців. Їй хочеться, щоби люди підтримували, а не цькували одне одного, й не сварилися з кожного приводу.

– Пригадайте, які ми були в перші місяці повномасштабної війни. Ми були одним цілим, ми були кулаком. А зараз, ми як ті пальці, які починають стирчати в інші сторони і навіть показувати непристойні жести один одному, – звернулася Нікітюк до підписників.

У коментарях шанувальники бажають знаменитості здійснення мрій та лишають слова привітання. Чимало серед них і зіркових колег телеведучої.

З днем народження, мала! Я ж казав, що не буде видно, що ти в спортивних, – жартома написав артист Андрій Бєдняков.

Ти зверху! З днем народження, царице українського ТБ! – зазначив шоумен Сергій Притула.

З твоїм днем! Будь щаслива! – побажала співачка Оля Полякова.

Неймовірна Лесічка вітаю тебе! Будь найщасливіша, – написала акторка Наталка Денисенко, додавши купу емодзі у вигляді сердець.

З днем народження, леді Ле, – привітала телеведучу модель Вікторія Маремуха.

Кількість привітань від зірок та шанувальників Лесі Нікітюк проводжує навпинно зростати. Нагадаємо, днями про необхідність гуртуватися, а не сваритися заговорила і телеведуча Каитя Осадча. Вона вступилася за знаменитих колег, на яких накинулися хейтери.