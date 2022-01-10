Время ягодиц: Бритни Спирс оголилась на фото

Американская певица Бритни Спирс вновь оголилась для фото. На этот раз артистка крупным планом показала свои ягодицы.

В кадре Бритни предстала изображенной в зеркале в одних лишь стрингах красного цвета. Исполнительница стоит спиной.

— Время ягодиц, — подписала серию фото Спирс.

Стоит отметить, что комментарии ко всем своим последним публикациям Бритни Спирс ограничила, очевидно, чтобы не терпеть негативные комментарии подписчиков за свои неоднозначные посты.

Так, недавно артистка выложила откровенный кадр, на котором предстала полностью обнаженной. Свою грудь она прикрыла руками, а зону “бикини” — эмодзи в виде цветочка. Таким образом певица продемонстрировала свое тату, которое находится в самом сокровенном месте. Позже эту публикацию артистка удалила.

Напомним, в начале января Бритни Спирс отписалась от своей младшей сестры в Instagram. О причинах своего поступка знаменитость не сообщила, возможно, она захотела начать этот год с кардинальных изменений и исключить некоторых людей из своего круга общения.

На саму Бритни в Instagram подписано более 38, 7 млн пользователей, артистка, в свою очередь, следит за 46 аккаунтами, среди которых ее жених Сэм Асгари и знаменитости, которые приняли участие в движении #FreeBritney.