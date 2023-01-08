Певец Коля Серга, который служит в рядах ВСУ, рассказал, оставит ли армию после окончания полномасштабной войны. Также он признался, на какие деньги сейчас живет.

По словам артиста, после победы он не собирается оставлять службу. Будет работать с ветеранами.

— После войны я остаюсь в Вооруженных силах и буду работать с ветеранами. И музыка. Культурный десант останется. Пока я в Вооруженных силах Украины, моя муза работает на ВСУ, — отметил Серга.

Изменилось и материальное положение Коли, который сейчас зарабатывает меньше, чем до полномасштабного вторжения. Однако артист не жалуется, говорит, вместе с этим изменились и его потребности.

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— Мне хватает моей зарплаты в Вооруженных силах, вполне, — подчеркнул Серга.

Напомним, с начала полномасштабной войны певец находится в рядах ВСУ. Он несет службу в Культурном десанте, где вместе с другими артистами проводит концерты для наших воинов, а также жителей деоккупированных или прифронтовых территорий.