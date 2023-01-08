Співак Коля Сєрга, який служить у лавах ЗСУ розповів, чи залишить армію після закінчення повномасштабної війни. Також він зізнався, на які гроші наразі живе.

За словами артиста, після перемоги він не збирається залишати службу. Працюватиме з ветеранами.

– Після війни я залишаюся в Збройних Силах і буду працювати з ветеранами. І музика. Культурний десант залишиться. Поки я в Збройних силах України, моя муза працює на ЗСУ, – зазначив Сєрга.

Змінилося і матеріальне становище Колі, який наразі заробляє менше, ніж до повномасштабного вторгнення. Однак артист не скаржиться, каже, разом із цим змінилися і його потреби.

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– Мені вистачає моєї зарплати в Збройних силах, цілком, – наголосив Сєрга.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни співак перебуває в лавах ЗСУ. Він несе службу в Культурному десанті, де разом з іншими артистами проводить концерти для наших воїнів, а також жителів деокупованих або прифронтових територій.