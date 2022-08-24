Моя страна: Ярмак переделал свою легендарную песню 22 на украинском языке

Украинский рэпер Ярмак обновил свою легендарную песню 22, которую он представил в феврале 2014 года. Название трека 22 символизировало возраст независимой Украины на тот момент. А в видеоряде композиции были кадры из Революции достоинства.

Новая композиция получила название Моя страна. Так же, как и 8 лет назад, трек вышел в коллаборации с исполнителем TOF, но на этот раз на украинском языке.

— Новая эпоха, но старая боль и неизменная любовь и вера в нашу прекрасную страну. На песне 22 выросли сотни тысяч воинов и борцов, которые сегодня защищают нашу страну, надеюсь, эта песня поможет вырасти новому поколению, которое построит наше прекрасное государство до уровня одной из лучших в мире, — написал Ярмак.

Исполнитель добавил, что несмотря на все сложности момента, он “счастлив жить среди таких прекрасных людей, которые обречены на победу”.

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Стоит отметить, что текст композиции изменен, за исключением припева, переведенного на украинский:

Моя країна не впаде на коліна, у моїм серці ти навіки єдина.

І не завадить нам ніхто волею напитись, як пощастило в Україні мені народитись.

В клипе болезненные кадры разрушенных украинских городов, в частности Мариуполя, Ирпеня, Бородянки, Бучи, а еще разрушеная Мрия.

Также в видеокадрах показаны сопротивление украинцев российским захватчикам, командир Азова Денис Прокопенко, дети-волонтеры, фото погибшего в войне активиста Романа Ратушного и кадры из парада ко Дню Независимости в 2021 году.

Поклонникам новая версия легендарного трека понравилась: