Моя країна: Ярмак переробив свою легендарну пісню 22 українською мовою

Український репер Ярмак оновив свою легендарну пісню 22, яку він презентував у лютому 2014 року. Назва треку 22 символізувала вік незалежної України на той момент. А у відеоряді композиції були кадри з Революції Гідності.

Нова композиція отримала назву Моя країна. Так само, як і 8 років тому трек вийшов у колаборації з виконавцем TOF, але цього разу українською мовою.

— Нова епоха, але старий біль та незмінна любов і віра в нашу прекрасну країну. На пісні 22 виросли сотні тисяч воїнів і борців, які сьогодні захищають нашу країну, сподіваюсь, ця пісня допоможе вирости новому поколінню, яке розбудує нашу прекрасну державу до рівня однієї з кращих в світі, – написав Ярмак.

Виконавець додав, що попри всю складність моменту, він “щасливий жити серед таких прекрасних людей, які приречені на перемогу”.

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Варто відзначити, що текст композиції змінений, за винятком приспіву, перекладеного на українську:

Моя країна не впаде на коліна, у моїм серці ти навіки єдина.

І не завадить нам ніхто волею напитись, як пощастило в Україні мені народитись.

У кліпі болючі кадри зруйнованих українських міст, зокрема Маріуполя, Ірпеня, Бородянки, Бучі, а ще зруйнована Мрія.

Також у відеокадрах показані супротив українців російським загарбникам, командир Азова Денис Прокопенко, діти-волонтери, фото загиблого у війні активіста Романа Ратушного та кадри з параду до Дня Незалежності у 2021 році.

Шанувальники нова версія легендарного треку сподобалася: