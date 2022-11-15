Украинский артист Олег Винник имеет проблемы со здоровьем. Сейчас артист находится в Берлине, откуда активно помогает нашим защитникам на передовой.

Информацию о состоянии здоровья певца подтвердил его друг — настоятель храма Иверской иконы Божией Матери протоиерей Виталий Трач.

— Да, у Олега сейчас проблемы со здоровьем, и он находится в Берлине. Хотел попасть ко мне на причастие, но это невозможно из-за расстояния, войны в стране и занятости — он постоянно помогает ВСУ автомобилями. Транспорт защитникам покупает фонд Олега Вовчиця, и с его руководством я тоже общаюсь, — заявил Трач.

Настоятель утверждает, что поддерживает связь с артистом с помощью видеосвязи. Также храм ежедневно молится за его исцеление.

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— Внешне понятно, что человек болеет. Однако он сильный духом и стремится быть полезным Украине. Каждый день наши молитвы раздаются за его исцеление, — добавил друг Винника.

Известно, что Олег уже более 6 лет дружит с Виталием — их познакомила родная сестра певца. На фоне этого Винник выпустил песню Плачут иконы на религиозную тему.

Слухи о том, что Олег Винник болен, распространялись еще с самого начала войны. Весной артист не проявлял активность в соцсетях, чем только привлек к себе внимание. После этого Оля Полякова и Маша Ефросинина вспоминали последнее общение с артистом и добавили, что у Олега были проблемы со здоровьем. Болезни артиста активно обсуждались еще и до войны — в ноябре Винник отменил концерты из-за состояния здоровья. Тогда он отменил два огромных концерта.

Сейчас артист всячески помогает военным на фронте — с помощью своего фонда Вовчиця артист возит в Украину транспорт для фронта, который всегда в дефиците.

Источник: Факти