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Молимося за його зцілення: друг Олега Винника підтвердив проблеми зі здоров’ям артиста

15 Листопада 2022, 11:38
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Олег Винник

Український артист Олег Винник має проблеми зі здоров’ям. Наразі артист перебуває у Берліні, звідки активно допомагає нашим захисникам на передовій.

Інформацію про стан здоров’я співака підтвердив його друг – настоятель храму Іверської ікони Божої Матері протоієрей Віталій Трач.

– Так, в Олега зараз проблеми зі здоров’ям, і він у Берліні. Хотів потрапити до мене на причастя, але це неможливо через відстань, війну в країні та зайнятість – він постійно допомагає ЗСУ автомобілями. Транспорт захисникам купує фонд Олега Вовчиця, і з його керівництвом я також спілкуюсь, – заявив Трач.

Настоятель стверджує, що підтримує зв’язок з артистом за допомогою відеозв’язку. Також храм щодня молиться за його зцілення.

Зараз дивляться

– Зовні зрозуміло, що людина хворіє. Проте він сильний духом і прагне бути корисним Україні. Щодня наші молитви лунають за його зцілення, – додав друг Винника.

Відомо, що Олег уже понад 6 років дружить із Віталієм – їх познайомила рідна сестра співака. На тлі цього Винник випустив пісню Плачуть ікони на релігійну тему.

Чутки про те, що Олег Винник хворий, поширювалися ще від початку війни. Навесні артист не проявляв активності в соцмережах, чим привернув до себе увагу. Після цього Оля Полякова та Маша Єфросиніна згадували останнє спілкування з артистом і додали, що Олег мав проблеми зі здоров’ям. Хвороби артиста активно обговорювалися ще до війни – у листопаді Винник скасував концерти через стан здоров’я. Тоді він скасував два величезні концерти.

Наразі артист всіляко допомагає військовим на фронті – за допомогою свого фонду Вовчиця артист возить в Україну транспорт для фронту, який завжди у дефіциті.

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Джерело: Факти

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Війна в Україні Олег Винник
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