Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Актрисы Кэтрин Винник и Иванна Сахно приехали в Украину

4 мая 2023, 17:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Кэтрин Винник и Иванна Сахно
Источник: Depositphotos

Голливудские актрисы украинского происхождения Кэтрин Винник и Иванна Сахно приехали в Киев.

Они уже успели прогуляться по столице и сфотографироваться на Софиевской площади на фоне сгоревшей техники российских оккупантов.

Также на снимке вместе с Винник и Сахно запечатлены креативный директор And Us Джейми Кенневэй, менеджер Imagine Dragons Мак Рейнольдс и оператор-постановщик группы Тай Арнольд.

Сообщается, что звезды приехали на годовщину работы фандрейзинговой платформы United24, которая 5 мая отметит год работы.

К слову, Кэтрин Винник является амбасадоркой United24 з марта. Она занимается направлением Восстановление Украины.

Читайте также:
Кетрін ВинникВы не одни! Кэтрин Винник обратилась к украинцам в годовщину вторжения

Теги
Иванна Сахно Кэтрин Винник
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь