Голливудские актрисы украинского происхождения Кэтрин Винник и Иванна Сахно приехали в Киев.

Они уже успели прогуляться по столице и сфотографироваться на Софиевской площади на фоне сгоревшей техники российских оккупантов.

Также на снимке вместе с Винник и Сахно запечатлены креативный директор And Us Джейми Кенневэй, менеджер Imagine Dragons Мак Рейнольдс и оператор-постановщик группы Тай Арнольд.

Сообщается, что звезды приехали на годовщину работы фандрейзинговой платформы United24, которая 5 мая отметит год работы.

К слову, Кэтрин Винник является амбасадоркой United24 з марта. Она занимается направлением Восстановление Украины.