Если вы купили украшение из золота, но сомневаетесь в его подлинности, можно проверить изделие весьма нехитрыми способами.

Их существует довольно много, и для этого не обязательно идти к ювелиру. Как проверить золото в домашних условиях – читайте в материале.

Существует несколько методов, с помощью которых можно наверняка узнать, настоящее золото вы купили или нет.

Сейчас смотрят

Например:

магнитом;

уксусом;

йодом;

нашатырным спиртом.

Как проверить золото в домашних условиях

Самый простой способ проверить, не подсунули ли вам изделие из алюминия – это просто провести по нему магнитом. Если это подделка, магнит обязательно среагирует.

Если не хотите выходить в ближайший магазин за магнитом, можно порытся на кухне и найти уксус. С помощью него можно тоже легко определить подлинное золото.

Для этого необходимо поместить золотое украшение в глубокую миску, налить туда немного уксуса и оставить на 5-7 мин. Если изделие выполнено не из золота – оно сразу станет темным и не будет сиять.

Также можно использовать для таких методов йод. Возьмите украшение, потрите его о джинсы и капните на него йод.

Если цепочка – обычная железка, то она потемнеет за несколько минут. Но нужно также понимать, что изделия из меди и латуни могут не реагировать на йод.

Если цепочка действительно настоящая, а вы капнули на нее йодом и остался след – паниковать не стоит. Когда проверяете золото 585 пробы, его нужно очистить от йода и химии. Для этого возьмите нашатырь, ватные палочки, спирт и салфетки. Очистите сначала нашатырем, а после этого – протрите спиртом.

Если после этих проверок вы сомневаетесь в том, что украшение настоящее, сходите в ломбард или к ювелирам. Они будут знать точно, что это за изделие и из какого материала выполнено.