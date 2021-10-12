Украинская модель и победительница конкурса красоты Мисс Украина Вселенная 2018 Карина Жосан вышла замуж.

На личной странице в Instagram она обнародовала фото со свадебной церемонии, которая состоялась 8 октября 2021 года в одном из киевских загсов.

Для важного события 26-летняя Карина выбрала белое платье с корсетом и фатиновой юбкой, а образ дополнила туфлями на каблуках. В руках девушка держала свадебный букет.

Имя мужа Карина решила не разглашать. Но известно, что модель взяла фамилию своего возлюбленного — Ошер.

— Mr. and Mrs. Osher. 8.10.2021 и навсегда, — лаконично подписала пост Карина.

Напомним, что в 2018 году Карина Жосан представляла Украину на международном конкурсе красоты Мисс Вселенная. Однако девушка не попала в 20-ку финалисток.

Свою модельную карьеру Карина начала еще в 16-летнем возрасте в Азии и Европе. Она свободно владеет китайским языком и развивает свой блог в Instagram.

Ранее мы писали, что участница Холостяка 10 Анна Неплях стала финалисткой Мисс Украина Вселенная. На мероприятии она будет представлять город Днепр.

Анна призналась, что давно мечтала принять участие в конкурсе, однако морально не была к этому готова. Сейчас Неплях хочет выйти из тени и показать себя. За корону девушка будет бороться уже 15 октября.

Фото: Карина Жосан