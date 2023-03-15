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Впервые в истории: украинка выиграла конкурс национальных костюмов на Мисс Вселенная 2022

15 марта 2023, 19:57
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Апанасенко

Украинка Виктория Апанасенко выиграла конкурс национальных костюмов на Мисс Вселенная 2022. Об этом Мисс Украина Вселенная заявила в Instagram, и также поделилась своими эмоциями.

Апанасенко

— Вы даже не представляете, насколько это было для меня важно. Этот костюм — мое сердце и душа. Это слезы счастья — впервые в истории Мисс Вселенная Украина выиграла главную награду за национальный костюм, — рассказала Виктория.

Апанасенко

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Победу удалось завоевать благодаря костюму под названием Воин света. Его создавали 4 месяца, и это было сложно в условиях войны. Он похож на образ архангела Михаила, и так было задумано. Крылья костюма обожженные в боях и в броне. Суть образа — показать Украину как Воина света, который пробивается сквозь тьму и защищает весь цивилизованный мир от мрака.

К сожалению, Апанасенко так и не стала Мисс Вселенной 2022, но приз за костюм тоже считается престижным во всем мире.

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Напомним, что модель продала крылья из костюма на помощь ВСУ. Модели удалось получить за низ $10 тыс — они пошли на реабилитацию нашим защитникам.

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