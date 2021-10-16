Мисс Украина Вселенная-2021: что известно о победительнице Анне Неплях

Жюри конкурса красоты Мисс Украина Вселенная 2021, который прошел 15 октября, определило победительницу — ею стала участница №10, Анна Неплях.

Анну выбрали из 15 украинок.

Биография победительницы Анны Неплях

Победа в конкурсе была давней мечтой новой Мисс Украина Вселенная 2021 – Анны Неплях.

27-летняя красавица Анна Неплях родилась в Днепре. Она говорит о себе, как об искреннем, целенаправленном и талантливом человеке. Также вспоминает, что всегда мечтала принять участие в конкурсе красоты.

— Я с детства смотрела конкурсы красоты по телевизору и мечтала, что когда-то буду одной из тех девушек, которые с такой честью представляют нашу страну, – поделилась девушка.

Высшее образование Анна Неплях получила в Киевском университете строительства и архитектуры.

Также красавицва работала моделью.

Анна Неплях увлекается живописью. Картины художницы уже принесли ей успех как в Украине, так и за рубежом.

Девушка развивает свой блог в Instagram, а также участвует во многих конкурсах красоты.

Анна Неплях представляла Украину на конкурсе Мисс Интерконтиненталь.

Модель — экс-участница романтического шоу Холостяк, 10 сезон, однако, по ее словам, герой Максим Михайлюк не смог добиться ее расположения.

Анна также известна своей социальной деятельностью. Она принимала участие в проекте День М, в котором стала участницей масштабного флешмоба. Анна призвала всех украинок регулярно проверять здоровье своей груди.

Девушка прошла обследование молочной железы и, согласно условиям челленджа, рассказала об этом своим подписчикам на страничка в Fasebook и Instagram.

Национальный комитет конкурса Мисс Украина Вселенная проводит это шоу с целью представления Украины на мировой арене. Победительница конкурса красоты в 2021 году поблагодарила организаторов мероприятия и рассказала, что успела за последнее время очень сильно измениться.

Фото: Instagram Анна Неплях