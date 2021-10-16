Міс Україна Всесвіт-2021: що відомо про переможницю Анну Неплях

Журі конкурсу краси Міс Україна Всесвіт 2021, який пройшов 15 жовтня, визначило переможницю – нею стала учасниця №10, Анна Неплях.

Анну вибрали з 15 українок.

Біографія переможниці Анни Неплях

Перемога в конкурсі була давньою мрією нової Міс Україна Всесвіт 2021 – Анни Неплях.

27-річна красуня Анна Неплях народилася в Дніпрі. Вона говорить про себе, як про щиру, цілеспрямованому і талановиту людину. Також згадує, що завжди мріяла взяти участь у конкурсі краси.

– Я з дитинства дивилася конкурси краси по телевізору і мріяла, що колись буду однією з тих дівчат, які з такою честю представляють нашу країну, – поділилася дівчина.

Вищу освіту Анна Неплях отримала у Київському університеті будівництва і архітектури.

Також красуня працювала моделлю.

Анна Неплях захоплюється живописом. Картини художниці вже принесли їй успіх як в Україні, так і за кордоном.

Дівчина розвиває свій блог в Instagram, а також бере участь у багатьох конкурсах краси.

Анна Неплях представляла Україну на конкурсі Міс Інтерконтиненталь.

Модель – екс-учасниця романтичного шоу Холостяк, 10 сезон, проте, за її словами, герой Максим Михайлюк не зміг домогтися її розташування.

Анна також відома своєю соціальною діяльністю. Вона брала участь в проекті День М, в якому стала героїнею масштабного флешмобу. Анна закликала всіх українок регулярно перевіряти здоров’я своїх грудей.

Дівчина пройшла обстеження молочної залози та, відповідно до умов челенджу, розповіла про це своїм підписникам на сторінках у Fasebook і Instagram.

Національний комітет конкурсу Міс Україна Всесвіт проводить це шоу з метою представлення України на світовій арені. Переможниця конкурсу краси в 2021 році подякувала організаторам заходу і розповіла, що встигла за останній час дуже сильно змінитися.

Фото: Instagram Анна Неплях