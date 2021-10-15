Объявлена победительница конкурса Мисс Украина Вселенная

На конкурсе красоты титул Мисс Украина Вселенная 2021 получила модель и художница, экс-участница шоу Холостяк Анна Неплях.
Победительницей стала уроженка Днепра, которой 27 лет.
Она сумела одержать победу, соревнуясь с 15 соперницами из разных городов страны, которые в основном занимаются искусством и моделингом.
Ей пришлось соревноваться также с медийными личностями, которые участвовали в шоу Топ-модель по-украински.
Каждая имела свою целью: кто-то пытался доказать, что все возможно, а кто-то хотел обсуждать важные вопросы и проблемы.
Победительница конкурса поблагодарила организаторов мероприятия и рассказала, что успела за последнее время очень сильно измениться.
Неплях хотела давно участвовать в конкурсе, однако находила много обстоятельств, из-за которых сдерживалась.
В ходе конкурса она описала себя как искреннюю, жизнерадостную, добрую и веселую.
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Фото: Instagram Анна Неплях